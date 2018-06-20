Киев, 20 июня, 2018, 18:05 — ИА Регнум. К середине лета Нацбанк Украины будет вынужден снизить курс гривны до 27 грн за доллар. Об этом 19 июня отметил директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров на своей странице в Фейсбуке.

(сс) jackmac34 Гривна

«Мои ожидания по ослаблению курса гривны до 27 грн./$1 к середине лета в эти дни осуществляются так уверенно, что как будто это я лично подготовил данный план-график девальвации нацвалюты. Судите сами, на сегодня 20 июня Нацбанк установил курс доллара США на уровне 26,44 гривен! Напомню, 12 июня, то есть 8 дней назад это еще было 26,09 гривен», — написал Гончаров.

По его словам, золото и доллар, в которых украинцы хранят средства, якобы «не будут работать в долгосрочной перспективе».

«Пока украинцы искренне верят в то, что в перспективе золото будет стоить дороже, оно будет оставаться исключительно предметом их веры. И то же самое сегодня происходит с долларом США. Люди верят в надежность «американца», потому что США — это самая мощная экономика в мире, и они могут напечатать сколько угодно долларов. А вот финансовые аналитики и трейдеры прекрасно знают, что ни золото, ни «американец» не будут работать в долгосрочной перспективе», — добавил Гончаров.

Он призвал украинцев опять вкладывать деньги в ранее рухнувший рынок ценных бумаг.

«Надо срочно в Украине развивать рынок совместного инвестирования, где бы граждане могли приобретать инвестсертификаты паевых инвестиционных фондов и акции корпоративных инвестфондов с дивидендными выплатами. При этом, нельзя на чем-то одном концентрироваться, важно диверсифицировать свои вложения, т. е. раскладывать приобретенные активы в разные корзины», — советует инвестор.

«Наконец, еще один совет, неважно, сколько денег у вас на счету, важно, чтобы вы умели его пополнять, а значит, важнее всего для защиты сбережений от инфляции — это создание и развитие собственного бизнеса», — подытожил Гончаров.

В свою очередь глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко объяснил ослабление гривны покупкой банками облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).

«Сегодня банки скупают доллары, чтобы выкупить у Министерства финансов облигации в валюте. Долги нельзя не погашать. К сожалению, сейчас на международных рынках доходность наших облигаций 8%. Можно было бы размещать и дешевле — под 6%, но ситуация. А сейчас Минфин размещает ОВГЗ под 5% в зависимости от срока и сам погашает внешние долги. Пока это будут делать, у нас будет девальвация. С рынка забирают валюту… До какого уровня? Посмотрим. Сейчас 26,5 грн, а может быть и 26,7, а может скатиться до 26,0», — прогнозирует Охрименко в своем видео-блоге на Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, в проекте госбюджета Украины на 2018 год был указан среднегодовой курс гривны на уровне 29,3 гривны за доллар, и курс на конец года на уровне 30,1 гривны за доллар. При этом в январе 2018 года за доллар давали 28,6−28,9 грн, за евро — 35−35,5 грн.