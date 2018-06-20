Сенат США заговорил о вреде новых пошлин на импорт стали и алюминия
Вашингтон, 20 июня, 2018, 17:56 — ИА Регнум. Новые пошлины на ввоз стали и алюминия в США вредят американской экономике, заявил 20 июня председатель международного комитета Сената Боб Коркер.
По его словам, эти меры администрации Трампа уже наносят вред многим компаниям, ведут к повышению цен на металлы и повлекут сокращение рабочих мест.
«Эти пошлины уже вредят многочисленным американским компаниям и будут отрицательно влиять на ситуацию. Есть вероятность, что многие лишатся рабочих мест из-за повышения цен на алюминий и сталь», — указал сенатор Коркер в своем обращении к министру торговли Уилбуру Россу.
Стоит отметить, что текст этого письма был сразу опубликован офисом сенатора Коркера.
Кроме того, Коркер обвинил министерство торговли в создании для президента США возможностей влиять на экономические условия для тех или иных компаний «для того, чтобы президент через министра торговли выбирал победителей и побежденных в экономике».
Такой выбор, подчеркнул Коркер, будет использован президентом Трампом для поощрения своих политических сторонников и ущемления своих оппонентов.
Как сообщало ИА REGNUM, введение повышенных пошлин на импорт стали и алюминия в США положило начало торговой войне между США, Китаем и Евросоюзом. Эти меры президент США Дональд Трамп объяснил желанием возродить производство стали и алюминия на территории своей страны.