Вашингтон, 20 июня, 2018, 17:56 — ИА Регнум. Новые пошлины на ввоз стали и алюминия в США вредят американской экономике, заявил 20 июня председатель международного комитета Сената Боб Коркер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

По его словам, эти меры администрации Трампа уже наносят вред многим компаниям, ведут к повышению цен на металлы и повлекут сокращение рабочих мест.

«Эти пошлины уже вредят многочисленным американским компаниям и будут отрицательно влиять на ситуацию. Есть вероятность, что многие лишатся рабочих мест из-за повышения цен на алюминий и сталь», — указал сенатор Коркер в своем обращении к министру торговли Уилбуру Россу.

Стоит отметить, что текст этого письма был сразу опубликован офисом сенатора Коркера.

Кроме того, Коркер обвинил министерство торговли в создании для президента США возможностей влиять на экономические условия для тех или иных компаний «для того, чтобы президент через министра торговли выбирал победителей и побежденных в экономике».

Такой выбор, подчеркнул Коркер, будет использован президентом Трампом для поощрения своих политических сторонников и ущемления своих оппонентов.

Как сообщало ИА REGNUM, введение повышенных пошлин на импорт стали и алюминия в США положило начало торговой войне между США, Китаем и Евросоюзом. Эти меры президент США Дональд Трамп объяснил желанием возродить производство стали и алюминия на территории своей страны.