Пекин, 20 июня, 2018, 17:55 — ИА Регнум. По заявлению официального представителя МИД КНР Гэн Шуана, в Китае не скрывают разочарования выходом США из состава Совета по правам человека (СПЧ) ООН, сообщает 20 июня Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Как считают в Пекине, совет, созданный решением Генеральной Ассамблеи ООН, которая наделила его соответствующими полномочиями, является важным механизмом, который обеспечивает диалог и взаимодействие членов ООН, позволяет им обмениваться опытом и отстаивать общие ценности в деле защиты прав человека.

По словам китайского дипломата, его страна придерживается принципов многосторонности и совместных действий международного сообщества, поэтому решение Вашингтона не скажется на отношении Пекина к СПЧ ООН. Китай и впредь собирается вместе с другими членами ООН развивать международное сотрудничество в данной важной сфере межгосударственного гуманитарного взаимодействия.

Напомним, что 19 июня постпред США при ООН Никки Хейли обнародовала решение своей страны в одностороннем порядке выйти из состава СПЧ ООН.