Ереван, 21 июня, 2018, 08:07 — ИА Регнум. Проблем между Арменией и Россией нет, так считает новый премьер-министр Армении Никол Пашинян. Но соответствует ли это заявление российской точке зрения, рассказывает автор ИА REGNUM Сергей Шакарянц.

Mil.ru Совместные учения войск ОДКБ «Взаимодействие-2015»

Помощь американцам в транзите грузов в Афганистан и из него, когда-то осуществлявшаяся самой Россией, теперь после охлаждения российско-американских отношений становится причиной претензий, которые Россия может предъявить своим союзникам по ОДКБ. Т. н. «Договор открытого неба», который американцы заключили с Азербайджаном, не предполагает досмотр американских грузов. А в сочетании с беспрепятственным использованием портов на Каспии, по двум из которых уже достигнута договоренность между США и Казахстаном, опасность проникновения на территорию России нежелательных лиц и грузов становится в случае обострения обстановки крайне высока.

Но и Армения засветилась в списке сотрудничества с Пентагоном, причём по вопросу, вызывающему серьезную обеспокоенность с российской стороны. Речь идет о биологических референс-лабораториях по всему периметру границ РФ в ближайшем к России зарубежье. Почему эта тема вызывает повышенный к себе интерес?

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