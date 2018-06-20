Ростов-на-Дону, 20 июня, 2018, 17:53 — ИА Регнум. Бывший тренер футбольного клуба «Ростов» Дмитрий Кириченко теперь будет работать с игроками «Уфы». Специалист вошёл в состав тренерского штаба, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе башкирской команды.

‪fc-rostov.ru Дмитрий Кириченко

ИА REGNUM напоминает, что Кириченко играл за «Ростсельмаш» (так ранее назывался футбольный клуб «Ростов»), «Москву», ЦСКА и «Сатурн». С 2011 по 2013 годы был форвардом жёлто-синих. Нынешний тренер «Уфы» в своё время вошёл в тройку лучших бомбардиров чемпионата России. Кроме того, Кириченко — лучший бомбардир Кубка Интертото 2008 года. 10 лет никто не мог побить его рекорд по количеству голов, отправленных в ворота соперников с пенальти (22).

С сентября 2014 года Кириченко вошёл в тренерский штаб ростовской команды. Летом 2016 года он исполнял обязанности главного тренера жёлто-синих. Под руководством Кириченко ростовский клуб вышел в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Ранее Кириченко был послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону.

Специалист покинул ростовскую команду в декабре 2017 года.

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