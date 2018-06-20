Ярославль, 20 июня, 2018, 17:51 — ИА Регнум. Ярославские единороссы выступили за широкое общественное обсуждение пенсионной реформы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном исполкоме партии.

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Планируемые изменения в пенсионном законодательстве обсудили 20 июня на заседании регионального политического совета «Единой России». Об актуальности вопроса и необходимости выработать четкую позицию партии заявил депутат Ярославской областной думы Антон Капралов.

«Жители моего избирательного округа все чаще обращаются ко мне в связи с новостями о повышении пенсионного возраста. У людей нет четкого понимания, как будет проходить пенсионная реформа, поэтому мы считаем важным поднять этот вопрос на политсовете с целью выработки взвешенного решения от регионального отделения партии «Единая Россия», — приводит слова Капралова портал «Ярославский регион».

По словам Капралова, необходимо создать рабочую группу и организовать общественную дискуссию чтобы выработать предложения в законопроект пока он еще не утвержден.

Предложение Капралова было поддержано. Заместитель председателя Ярославской областной думы Николай Александрычев считает, что подобные меры по увеличению пенсионного возраста нужно принимать только после широкого общественного обсуждения.

«Я огромную часть жизни отработал на Моторном заводе, от мастера до генерального директора. Прекрасно понимаю, что такое труд рабочего человека, поэтому считаю обсуждаемый вопрос очень сложным. Конечно, есть экономические предпосылки повышения пенсионного возраста, но без всестороннего обсуждения, без привлечения общественности, различных организаций, заскобраний этого делать сегодня нельзя», — считает Николай Александрычев.

В итоге политсовет дал поручение фракции «Единой России» в Ярославской областной думе подготовить обращение на имя президента РФ Владимира Путина, текст которого планируется утвердить во время заседания регионального парламента 26 июня.

Действия ярославских единороссов соответствуют заявлению секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака, который объявил об организации в регионах общественной дискуссии по обсуждению пенсионной реформы.

«Для партии важно, чтобы доводы россиян были услышаны и вошли в проект соответствующего закона», — заявил Андрей Турчак.

Партийный руководитель предложил закрепить ответственных за сопровождение обсуждения в регионах и прохождение этого законопроекта в Государственной Думе: по линии Госдумы — первого замруководителя фракции «Единой России» Андрея Исаева, по линии Совета Федерации — главу комитета палаты по социальной политике Валерия Рязанского. Общий контроль за прохождением законопроекта в парламенте решено закрепить за вице-спикерами обеих палат Сергеем Неверовым и Галиной Кареловой.

Напомним, что Правительство РФ предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. По мнению чиновников, повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.