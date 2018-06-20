Ташкент, 20 июня, 2018, 18:02 — ИА Регнум. В 2017 году объем экспорта свежих абрикосов из Узбекистана сократился с 50 до 23 тыс. тонн, сообщает 20 июня аналитический портал EastFruit.

Абрикосы

По данным издания, в 2016 году Узбекистан занимал второе место по данному показателю среди стран мира. В результате двукратного сокращения объема экспорта абрикосов республика опустилась на шестое место.

Крупнейшими экспортерами абрикосов являются Испания, Турция, Франция, Италия и Греция. Эксперты отмечают, что почти 100% узбекских абрикосов поставляются на российский рынок.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Узбекистан обогнал Испанию по объему экспорта черешни, отправив на внешние рынки 32 тыс. тонн этого продукта.