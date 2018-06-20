Владимир, 20 июня, 2018, 17:38 — ИА Регнум. В проектной документации по строительству фонтана на Театральной площади во Владимире нет раздела, который бы предусматривал мероприятия по охране Золотых ворот и Троицкой старообрядческой церкви. Об этом 20 июня по итогам совещания, в котором приняли участие представили Минкультуры, сообщила пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Ранее из-за работ уже пострадал Музей хрусталя, находящийся в церкви, — был разбит один из экспонатов стоимостью 150 тыс. рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Золотые ворота

Во время совещания представители Минкультуры завили о необходимости доработать проектную документацию. В частности, она должна учесть факторы негативного влияния работ на здание Троицкой старообрядческой церкви и Музей хрусталя.

«Открытие экспозиции и сувенирного магазина «Владимирский шик» возможно только после получения от Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области официального документального подтверждения о наличии согласованной в полном объеме проектной документации на проведение работ, а также документального подтверждения полной безопасности для музейного объекта, экспонатов, расположенных в нем, а также посетителей музея», — сообщила пресс-служба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июня из-за работ при строительстве фонтана на Театральной площади пострадала экспозиция Музея хрусталя. В то время, когда рабочие начали забивать шпунты, образовалась вибрация, из-за которой в музее начали двигаться экспонаты. Один из них разбился. В музее также заявили, что вред мог быть причинен и памятнику ЮНЕСКО — Золотым воротам, находящимся в непосредственной близости от места строительства. Музей планирует взыскать сумму причиненного ущерба.