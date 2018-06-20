Ростов-на-Дону, 20 июня, 2018, 17:29 — ИА Регнум. Стадион «Ростов Арена» принимает первых болельщиков матча Саудовская Аравия — Уругвай. Уже известно, что главный спортивный объект ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону будет заполнен под завязку — практически все билеты на футбольный поединок раскуплены, сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Болельщики заполняют стадион

Перед тем, как попасть на стадион, фанаты с удовольствием фотографируются с иностранными поклонниками футбола. Правда, не всем гостям южной столицы приходится по душе изнуряющая жара, которая установилась в городе-миллионнике. Многие жалуются на отсутствие тени, но отмечают, что это не омрачит впечатления от футбола.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч между сборными Саудовской Аравии и Уругвая начнётся в 18:00. Обе команды уже провели по одной игре. Так, Уругвай обыграл сборную Египта со счётом 1:0, а саудиты проиграли сборной России с результатом 0:5.

Стоит отметить, что уругвайская команда считается одним из фаворитов международного турнира и это одна из самых титулованных команд-участниц мундиаля. На счету уругвайцев две победы на чемпионатах мира (1930 и 1950). Кроме того, уругвайцы дважды поднимались на верхнюю ступень пьедестала почёта на Олимпийских игр (1924 и 1928).