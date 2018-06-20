Владимир, 20 июня, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Владимиро-Суздальский музей-заповедник будет добиваться возмещения ущерба, который был причинен в результате строительства фонтана на Театральной площади во Владимире. Об этом пресс-служба музея сообщила 20 июня по итогам совещания, в котором приняли участие представители Минкультуры РФ. Кто именно должен возместить ущерб, не уточняется.

Иван Шилов ИА REGNUM Золотые ворота

«В настоящее время экспозиция Владимиро-Суздальского музея-заповедника «Хрусталь. Лаковая миниатюра. Вышивка» закрыта на неопределенный срок. Музей-заповедник готовит документы по взысканию причиненного ему ущерба от утраты музейного предмета и недополученных доходов», — говорится в сообщении пресс-службы.

В музее также отметили, что открытие экспозиции возможно только после того, как будут получены все необходимые документы от Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Владимирской области. Чиновники должны подтвердить, что музейному объекту ничего не угрожает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июня из-за работ на Театральной площади в Музее хрусталя, который находится в здании Троицкой старообрядческой церкви, разбился экспонат стоимостью 150 тыс. рублей. Также могли пострадать и Золотые ворота, которые стоят в непосредственной близости от площади.

По данным владимирских СМИ, заказчиком строительства фонтана является Сбербанк. Стоимость объекта составляет примерно 200 млн рублей.