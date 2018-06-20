Москва, 21 июня, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 21 июня, Госдума в первом чтении обсудит законопроект об отказе от военных кафедр в вузах, а также военных факультетов, сообщает ИА REGNUM.

RSUOG На военной кафедре

Взамен предлагаются структурные подразделения военной подготовки единого вида — военные учебные центры.

Реализация законопроекта будет проводиться в рамках существующего кадрового заказа, отмечают в Минобороны, не потребуется увеличения общего количества граждан, привлекаемых к военной подготовке, а также общего количества военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, которые могут направляться не на воинские должности в вузы.