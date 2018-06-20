Париж, 20 июня, 2018, 17:48 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Узбекистана Азиз Абдухакимов обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с директором Центра всемирного наследия Мехтильдом Рёсслером и директором управления консультирования и мониторинга ИКОМОС Региной Дюригелло, сообщает 20 июня агентство «Дунё».

Василий Верещагин. Мавзолей Гур-Эмир в Самарканде. 1869-70

Абдухакимов обсудил состояние и перспективы отношений Узбекистана и ЮНЕСКО с заместителем генерального директора организации Эрнесто Рамирезом. Стороны обсудили вопросы сохранения памятников историко-культурного наследия Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Узбекистан и Европейский банк реконструкции и развития подписали меморандум о взаимопонимании в сфере туризма. Средства будут выделены на коммерциализацию культурного наследия республики.