Ереван, 20 июня, 2018, 17:10 — ИА Регнум. Новое правительство и минобороны Армении намерены развивать направление военной авиации и с этой целью рассматриваются различные варианты, заявил в ходе пресс-конференции в Фейсбуке секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян относительно слухов о намерении Еревана приобрести истребители Су-30.

Zham.am Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян

Секретарь Совбеза выразил надежду, что в скором времени будет окончательное решение по этому поводу.

Мы должны оценить ресурсы, возможности их использования, насколько они будут способствовать усилению армии Армении в целом. Все это пока на уровне обмена мнения и планов», — заявил Григорян.

Он также коснулся и вопроса военного сотрудничества между Минском и Баку, отметив, что Армения и Белоруссия сотрудничают на многих международных площадках на высоком уровне, и продажа Азербайджану РСЗО «Полонез» не соответствует этим отношениям.

Эта проблема существует долгое время, и требует разноплановых обсуждений с белорусской стороной. Хотя комментарии белорусской стороны не удовлетворяют нас, так что будем работать дальше, и эта тема будет затрагиваться и в будущем», — отметил Григорян.

Ереван рассматривает приобретение ряда машин Су-30СМ с 2010 года. Однако, вероятнее всего, по причине отсутствия средств сделка не состоялась до сих пор. Тема снова появилась в центре внимания СМИ после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян на днях опубликовал свое фото в кабине СУ-30СМ на российской военной авиабазе «Эребуни» под Ереваном.

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Согласно автору ИА REGNUM Леониду Нерсисяну, по внутренним российским ценам Армению может получить машину по цене $20−25 млн, но в «под ключ» она обойдется в $50 млн. «Появление на вооружении армянских вооружённых сил истребителей Су-30СМ заметно повысит наступательные возможности Еревана и Степанакерта (столица Нагорно-Карабахской Республики), а также поставит под ещё большую угрозу стратегическую нефтегазовую инфраструктуру Азербайджана, да и другие ключевые инфраструктурные цели, что сыграет дополнительную роль в обеспечении сдерживания от полномасштабной войны», — считает Нерсисян.