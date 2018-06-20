Ташкент, 20 июня, 2018, 17:36 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Узбекистана и военнослужащие, несущие службу в составе сил обеспечения правопорядка, получат 50-процентную прибавку к заработной плате за эффективное исполнение должностных обязанностей. Об этом 20 июня сообщает издание «Подробно.uz» со ссылкой на постановление президента республики.

Peretz Partensky Узбекская милиция

Решение о премировании будет приниматься по итогам работы за месяц. Среди основных критериев — непосредственное пресечение, выявление или раскрытие тяжких преступлений, а также задержание лиц, скрывающихся от суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ташкенте планируют создать группы общественного патрулирования «Фидокор ёшлар» (дружинники), которые будут следить за правопорядком в махаллях (община, квартал) города.