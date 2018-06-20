Ялта, Крым, 20 июня, 2018, 17:08 — ИА Регнум. В скором времени зелёные и парковые зоны Ялты будет увеличены на 200 га. Об этом 20 июня на пресс-конференции в Симферополе заявила главный архитектор Крыма Ирина Соловьёва, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Ялта летом

«Согласно генплану, разработку которого завершают местные власти, будут жилые зоны, общественно-деловые, производственные, и, конечно же, рекреационные и парковые. Они будут увеличены на 200 гектаров», — подчеркнула главный архитектор Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалист сообщила, что почти все города и населённые пункты полуострова имеют разработанные генпланы, которые находятся либо на стадии согласования, либо уже на стадии публичных слушаний.