Новосибирск, 20 июня, 2018, 17:05 — ИА Регнум. В Новосибирске наряду с публичными слушаниями появятся общественные обсуждения по вопросам градостроительства, которые подразумевают подачу мнений граждан на сайте «Электронная демократия». Сегодня, 20 июня, депутаты горсовета на последней перед каникулами сессии определили порядок их организации и проведения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gorsovetnsk.ru Сессия горсовета Новосибирска

Так, общественные обсуждения будут проводится по проектам межевания территории, решений о предоставлении разрешения на использование земельного участка или объекта капитального строительства, разрешения на отклонение от предельных параметров, реконструкции объектов капитального строительства.

Публичные же слушания — по проекту генерального плана, правил землепользования и застройки, планировки и межевания территории, правил благоустройства.

Председатель совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев отметил, что после того, как изменилось Федеральное законодательство, муниципалитеты могут самостоятельно определять, по каким вопросам проводить общественные обсуждения, а по каким — публичные слушания.

«В раздел общественных обсуждений уходят вопросы локального характера какой-то территории, где рассматриваются интересы смежных территорий. На наш взгляд это даёт возможность людям с определённых территорий, заинтересованным более конкретно участвовать в этом обсуждении, подавать информацию в мэрию с согласием или несогласием, с какими-то предложениями в установленном порядке и не анонимно, а адресно. Это очень важно. Сейчас у нас есть публичные слушания, появятся еще и общественные обсуждения в рамках федерального законодательства, принятого Государственной Думой Российской Федерации», — отметил Асанцев.

В то же время во время сессии возникла конфликтная ситуация. Как сообщает интернет-издание «Сиб.фм», мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о лоббировании интересов коммерческих структур, на что обиделся депутат Вячеслав Илюхин и потребовал от Локтя публичных извинений.

«Принципиальные вопросы будут и дальше обсуждаться на публичных слушаниях: градостроительная политика, генплан города, правила землепользования. Те, кто по незнанию вступают в эту дискуссию, фактически защищают лоббирование определёнными структурами использования общественных слушаний в своих коммерческих интересах. Это совсем не защита жителей Новосибирска», — заявил мэр.

На что Вячеслав Илюхин ответил, что занимается строительством и если он правильно понял, то, получается, мэр обвинил его в лоббировании интересов.

«Или извинитесь, или объяснитесь, каким образом, выступая против частичной отмены публичных слушаний, я лоббирую чьи-то интересы», — сказал Илюхин.

Отметим, что Вячеслав Илюхин является членом комиссий по градостроительству и по городскому хозяйству горсовета Новосибирска, он — независимый депутат и не входит ни в одно депутатское объединение.

Однако Локоть продолжил сессию и остался при своих словах, пишет портал.

По информации департамента строительства Новосибирска, в 2017 году состоялось более ста публичных слушаний, на каждое ушло около трёх часов.

Тем временем, с заменой по некоторым вопросам формата публичных слушаний на формат общественных обсуждений оказались не согласны представители регионального отделения «Яблока», некоторые общественные активисты и депутат горсовета Наталья Пинус. Они вышли на пикет. Всего в акции протеста, которая прошла 20 июня у мэрии, участвовали 14 человек.

«Считаем, что данное решение существенно ограничит права горожан на публичные высказывание своего мнения по вопросам градостроительной политики и получения ответов на поставленные вопросы. Что в дальнейшем может приводить к конфликтным ситуациям уже во время начала строительных работ», — заявили участники пикета.