Брюссель, 20 июня, 2018, 17:03 — ИА Регнум. Европейская комиссия готова отменить дополнительные пошлины на американские товары, как только США откажутся от своих тарифов на сталь и алюминий. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 20 июня, пресс-служба Европейской комиссии.

Elionas2 США и Евросоюз пошли разными путями

По словам комиссара по торговле Сесилии Мальмстрем, ответ Евросоюза на американские пошлины является «взвешенным, пропорциональным и полностью согласованным с правилами ВТО».

«Разумеется, если США снимут свои пошлины, наши меры также будут сняты», — подчеркнула Мальмстрем.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что евробюрократы утвердили меры по «восстановлению баланса», которые применены в ответ на американские пошлины. ЕС ввел пошлины на американскую продукцию из алюминия и стали, сельскохозяйственные товары и ряд других товаров. Все они будут облагаться дополнительными пошлинами на границах Евросоюза.

Эти меры вступят в силу 22 июня и коснутся товаров на сумму 2,8 млрд евро.