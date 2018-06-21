Париж, 21 июня, 2018, 06:28 — ИА Регнум. Последняя выставка европейских вооружений Eurosatory показала: в области танкостроения сравниться с российской «Арматой» европейским оружейникам пока нечем. Что за танковые новинки были представлены европейцами и в чём их принципиальная новизна, рассказывает редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Танк «Армата» на Параде Победы на Красной площади. 9 мая 2015 года

На выставке Eurosatory, прошедшей в пригороде Парижа Вильпене, была представлена разнообразная бронетехника, но если говорить о средних или основных танках, то стоит выделить из всей массы только два изделия — испанский MMBT (Medium Main Battle Tank) и франко-германский EMBT (European Main Battle Tank). Европейские СМИ заявили, что представленные танки — это достойный ответ на российскую «Армату», но действительность не подтверждает эти смелые заявления. То, что получилось у испанских оружейников, представляет собой развитие идеи танка, уничтожающего вражескую технику из «невидимого положения», ориентируясь только на данные, которые поставляют беспилотники.

Сам по себе этот танк не обладает возможностью сколько-нибудь эффективно вести боевые действия и проиграет даже устаревшей технике конца ХХ века. А вот детище, созданное в содружестве французских и германских танкостроителей, заслуживает более пристального внимания, но всё же не конкурентно с «Арматой». Почему даже этот, унаследовавший лучшие черты предшественников, франко-германский танк не оправдывает восторгов европейских СМИ?

Читайте подробности: Как танки ЕС будут догонять «Армату»? И в чём?

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