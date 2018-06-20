Ярославль, 20 июня, 2018, 17:00 — ИА Регнум. Кировский районный суд начал рассмотрение дела об отмене выдачи разрешения мэрией Ярославля на строительство многоквартирного дома в историческом центре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Прокуратура Ярославской области

Прокуратура Ярославля проверила законность выдачи разрешения на строительство дома на улице Большой Октябрьской, 48 Б, около памятника культуры федерального значения «Усадьба Сорокина». Разрешение на строительство было выдано застройщику ООО «Северстрой» в 2017 году.

Как считают в прокуратуре, правилами землепользования и застройки города Ярославля данная территория отнесена к общественно-деловой, и строительство жилых домов может осуществляться только по результатам публичных слушаний, которые в данном случае не проводились.

По результатам выявленных нарушений закона прокуратура города направила в мэрию протест, однако разрешение на строительство отменено не было.

В настоящее время прокуратура Ярославля обратилась в Кировский районный суд с административным исковым заявлением к мэрии города о признании незаконным разрешения на строительства многоквартирного дома по улице Большой Октябрьской, 48 Б.