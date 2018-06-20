Москва, 20 июня, 2018, 17:00 — ИА Регнум. Стадион «Лужники» принял третий матч чемпионата мира по футболу. До этого, как сообщало ИА REGNUM, на нём сборная Мексики в задорном стиле обыграла немцев 1:0. Вот и матч группы В между сборными Португалии и Марокко, проходивший сегодня, закончился аналогично. Исключение на «Лужниках» сотворили лишь россияне, забившие, как сообщало ИА REGNUM, Саудовской Аравии пять безответных мячей.

Кирилл Венедиктов Криштиану Рональду

Но марокканцы — не саудовцы. У них есть отличные игроки: Мехди Бенатия, например, или Юнес Беланда. Однако этого мало. Потому что у португальцев есть Криштиану Роналду, с которым сборной России, возможно, предстоит встретиться очень скоро. Уже на 4-й минуте игрок «Реала» — вот уж точно королевский игрок! — показал, кто на сегодня лучший игрок мира. Два угловых подряд выполнили португальцы, и со второго раза Роналду, оторвавшись от марокканских защитников, загнал мяч под перекладину, чуть-чуть подмяв свою шикарную причёску.

Дальше игра описывалась фразой: «Одни не могли, другие не хотели». Моменты в игре ещё были, но без голов. Итог — победа сборной Португалии и лично Криштиану Роналду, который, как сообщало ИА REGNUM, стал лучшим бомбардиром европейских сборных. Остроты матчу добавила драка марокканских и русских болельщиков.

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