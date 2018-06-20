Мурманск, 20 июня, 2018, 17:00 — ИА Регнум. Атомные ледоколы ФГУП «Атомфлот» продолжают зимне-весеннюю навигацию из-за тяжелой ледовой обстановки в акватории Северного морского пути. Как сообщает пресс-служба предприятия, на морском канале в баре Обской губы впервые за четыре года образовался неподвижный лед, и суда не могут двигаться после его вскрытия.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный морской путь

«Глобальное потепление, о котором так долго говорили, похоже, немного отступило, и мы возвращаемся к стандартам работы 80−90-х годов, — говорит директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Андрей Смирнов. — Ледовая обстановка стала гораздо сложнее: газовозы и танкеры стоят. Наши партнеры уже подали заявку на продление договора по ледокольному обеспечению».

На данный момент ситуацию в Обской губе исправляют два мелкосидящих атомных ледокола — «Таймыр» и «Вайгач», обеспечивая проводку судов, которые не могут пройти через вскрывшиеся льды самостоятельно.

Работы по сопровождению танкеров и газовозов в порту Сабетта на Ямале проводят буксиры «Тамбей» и «Юрибей». Ледокол «Москва» обеспечит постановку и отвод от причалов.