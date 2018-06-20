Красногвардейский район, Крым, 20 июня, 2018, 16:58 — ИА Регнум. В Красногвардейском районе Крыма в селе Некрасово к 2021 году построят новый психоневрологический диспансер на 250 мест за 739 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании «РосТендер».

Цитата из х/ф «Палата №6». Реж. Карен Шахназаров. 2009. Россия В психиатрической лечебнице

"Госкомитет конкурентной политики Крыма объявил тендер на строительство интерната и объектов его инфраструктуры. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 июля, а итоги подведут 16 июля», — отметили в пресс-службе компании.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что три новых психоневрологических диспансера должны построить не только в Красногвардейском, но и в Белогорском, и Бахчисарайском районах, чтобы решить вопрос с очередями. Предполагаемый источник финансирования проектов — субсидии из бюджета Крыма.