Москва, 20 июня, 2018, 16:57 — ИА Регнум. При уменьшении ставки акцизов, которое предлагает правительство, более существенные потери понесут бюджеты регионов РФ. Об этом заявил замминистра финансов РФ Илья Трунин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам, передаёт корреспондент ИА REGNUM 20 июня.

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«По нашим оценкам совокупный объем выпадающих доходов бюджетной системы в 2018 году составит 103 млрд рублей в случае принятия», — заявил Трунин.

Он также уточнил, что распределяться между регионами и федеральным центром выпадающие доходы будут по системе 60 на 40. При этом потери регионов будут компенсированы.

«То есть потери региональных бюджетов — 60%, потери федерального бюджета — 40%. Соответственно, в следующем законе предлагается перераспределение нормативов таким образом, чтобы компенсировать выпадающие доходы региональных бюджетов (из федерального бюджета)», — пояснил в свою очередь глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).