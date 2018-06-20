Москва, 20 июня, 2018, 16:54 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что правительству следует уделить особое внимание организации детского отдыха летний период. Об этом российский лидер заявил сегодня, 20 июня, в ходе встречи с членами правительства.

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«Олег Петрович (Сафонов, глава Ростуризма — ИА REGNUM ) упомянул о детях. В этот период, конечно, особое внимание нужно уделить детскому летнему отдых», — сказал президент России.

Также Путин попросил министра просвещения Ольгу Васильеву доложить о том, каким образом планируется организовать отдых более шести миллионов детей.

Напомним, что в апреле 2018 года российский лидер подписал закон, который предусматривает повышение уровня безопасности детского отдыха.

Согласно этому закону, обязательным стал договор, содержащий исчерпывающую информацию об условиях отдыха детей. Также вводится новая форма общественного контроля за работой органов исполнительной власти региона по организации детского отдыха.