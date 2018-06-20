Грозный, 20 июня, 2018, 16:54 — ИА Регнум. В Чечне считают туризм одной из основ экономики республики. Ежегодно число гостей, посетивших регион, растет. Так, в 2017 году поток туристов вырос на 50% по сравнению с предыдущим годом. Для того, чтобы привлечь еще больше гостей, в Чечне строятся гостиницы, созданы уже 19 новых туристических маршрутов, реализуются амбициозные проекты.

Simon Pielow Интерьер поезда «Золотой орел»

Одним из них является «Золотой орел». Так называется первый в России частный туристический поезд класса люкс, который прибудет в Чечню осенью 2018 года. Грозный станет первым городом на Северном Кавказе, который встретит пассажиров этого поезда — 60 иностранных туристов. Власти Чечни делают ставку в первую очередь на туристов из Европы, Ближнего Востока, Азии. «Золотой орел» — это совместный российско-британский проект.

В составе поезда вагоны с просторными купе повышенной комфортности — с санузлом и душевой кабиной, индивидуальной системой кондиционирования воздуха и отопления. Предусмотрены также свой холодильник, шкаф для одежды, кресло и столик.

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Рамзан Кадыров о туристах: Они возвращаются к нам снова и снова

Напомним, в марте 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти республики намерены превратить ее в один из наиболее привлекательных туристических центров России.