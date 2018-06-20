Москва, 20 июня, 2018, 16:53 — ИА Регнум. 20 июня на стадионе «Лужники» был разыгран матч 2-го тура группы B в рамках чемпионата мира — 2018 между национальными сборными Португалии и Марокко. Противостояние завершилось минимальной победой европейской сборной со счётом 1:0.

Антон Зайцев Криштиану Рональду

Единственный гол на 4-й минуте забил лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду, он замкнул навес Жоао Моутиньо — 1:0.

Статистика матча (Португалия/Марокко)

Удары 6/13

Удары в створ 2/4

Владение 47%/53%

Фолы 18/21

Набрав 4 очка, сборная Португалии поднялась на первое место в группе. Марокко без очков занимает последнюю строчку.

Составы на матч:

Португалия: Патрисиу, Пепе, Соареш, Фонте, Геррейро, Моутиньо, Мариу, Сильва, Карвалью, Роналду, Гуедеш.

Марокко: Моханд, Хакими, Да Кошта, Бенатиа, Дирар, Зиеш, Аль-Ахманди, Беланда, Буссуфа, Амрабат, Бутаиб.

Главный арбитр матча: Марк Гейгер.

Предупреждения: Бенатиа — 40, Сильва — 90+3.

Голы: Роналду 4 — 1:0.