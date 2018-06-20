Москва, 20 июня, 2018, 17:29 — ИА Регнум. Вратарь Туниса Муэз Ассен не сможет помогать команде в оставшейся части мирового футбольного первенства и вернется во Францию и свой клуб «Шатору» для восстановления, сообщает 20 июня Афинско-македонское агентство новостей.

entraîneur BEN KHALIFA WISSAM Тунис

Шестнадцать минут участия, одна серьезная травма — это будут воспоминаниями Ассена о чемпионате мира — 2018, который во время матча с Англией вынужден был уйти с поля из-за травмы плеча. Двадцатидвухлетний голкипер занял пост в воротах сборной Туниса несколько месяцев назад, дебютировал в марте 2017, после чего главный тренер сборной Набиль Маалул назначил его основным вратарем.

Во время матча с англичанами 18 июня Ассен столкнулся с полузащитником Джесси Линградом, в итоге на замену ему вышел Фарук бен Мустафа, которому предстоит защищать ворота тунисцев в матче против Бельгии 23 июня.