Сеул, 20 июня, 2018, 16:52 — ИА Регнум. Вслед за визитом Ким Чен Ына в Пекин, свою позицию по отношению к роли Китая в корейском урегулировании заявил Сеул. Выступая на пресс-конференции, глава МИД Южной Кореи Кан Ген Хва высказала мнение, что КНР сыграет важную роль в деле обеспечения мира и безопасности в регионе, сообщает 20 июня Синьхуа.

Roman Harak КНДР и КНР

Комментируя китайско-северокорейские переговоры на высшем уровне, состоявшиеся 19 июня, южнокорейский министр заявила, что они помогают общей цели всех участников урегулирования и мирового сообщества в целом, — достижению денуклеаризации Корейского полуострова. При этом она подчеркнула, что в Сеуле пристально следят за результатами поездки лидера КНДР в китайскую столицу.