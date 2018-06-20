Кустанай, Казахстан, 20 июня, 2018, 17:04 — ИА Регнум. Филиал АО «КазТрансГазАймак» по Кустанайской области просит повысить на 15% тарифы на бытовой газ с 1 июля, сообщает 20 июня агентство «КазТАГ» со ссылкой на руководителя отдела экономики и тарифообразования филиала Алию Амирову.

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По её словам, оптовая цена газа, тарифы по распределительным сетям, тариф на транспортировку и стоимость реализации газа увеличились в пределах 15%. Окончательное решение будет принимать комитет по регулированию естественных монополий.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 мая 2018 года стоимость жилищных услуг, водо-, газо‑ и электроснабжения увеличилась на 7,3% по сравнению с 1 мая 2017 года.