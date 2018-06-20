Воронеж, 20 июня, 2018, 16:39 — ИА Регнум. Запуск модернизированной линии водоочистки на правобережных очистных сооружениях ООО «РВК-Воронеж» состоялся в Воронеже 20 июня. В церемонии запуска принял участие врио губернатора Александр Гусев, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Восстановленную и улучшенную линию нажатием символической красной кнопки запустили Александр Гусев, а также глава города Вадим Кстенин и гендиректор «РВК-Воронеж» Олег Николаенко.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области В Воронеже заработала модернизированная линия водоочистки на правобережных очистных сооружениях

Олег Николаенко рассказал, что каждый день правобережные очистные сооружения принимают около 240−250 тысяч кубометров сточных вод из правобережной части Воронежа, а также из мкр. Тенистый и поселков Придонской и Шилово. Сточные воды проходят несколько этапов очистки, процесс производится механическим и биологическим способами. В числе этапов биологической очистки — прохождение сточных вод через систему аэротенков. В 1970−80-х года, когда сооружения только запускались, удаление соединений азота и фосфора на требуемом сегодня уровне не предусматривалось. Масштабная реконструкция очистных сооружений началась в 2015 году, в проекте предусмотрели и обновление аэротенков. В итоге были восстановлены конструкции, износ которых составлял порядка 65%, полностью заменено оборудование, внедрена передовая технология нитри-денитрификации, предусматривающая глубокую очистку стоков от азота и фосфора.

Параллельно ведется и строительство цеха механического обезвоживания: осадок первичных отстойников здесь будут обезвоживать и в итоге превращать в сухое сыпучее вещество — называемое «кек». Проектная мощность нового цеха составит 280 тысяч кубометров в сутки. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2018 года.

«Прежде всего граждане, а именно жители Тенистого, ощутят отказ от полей, на которых размещали избыточный осадок, так называемых иловых карт. Всегда была проблема наличия неприятного запаха в районе Тенистого. С введением нового цеха механического обезвоживания проблема полностью решается. На территории очистных сооружений теперь будет полный замкнутый цикл работы с избыточным иловым осадком. Он будет осушаться, затем утилизироваться. Способы утилизации могут быть разные, например, использование в рекультивации земель либо сжигание. Будем думать, какой способ окажется наиболее эффективен с экологической точки зрения и экономически приемлем», — отметил врио губернатора Александр Гусев.