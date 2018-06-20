Кострома, 20 июня, 2018, 16:38 — ИА Регнум. С начала 2018 года костромские семьи, в которых родился первый ребенок, получили свыше 9,9 миллионов рублей господдержки, сообщает пресс-служба губернатора области. В регионе родилось 963 первенца, из них на 289 малышей уже оформлены выплаты.

Винсент Ван Гог. Мамаша Рулен с младенцем (фрагмент). 1888

По данным пресс-службы, в Костромской области размер ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка составляет 9 566 рублей. Всего в регионе выплачивается 14 видов пособий, компенсаций и социальных выплат. На государственную поддержку 29 тысяч костромских семей тратится более 750 миллионов рублей в год.

Отметим, что коэффициент рождаемости в Костромской области в 2017 году составил 1,703, тогда как по ЦФО данный показатель оказался ниже — 1,472. Местные власти объясняют повышение коэффициента увеличением рождений вторых и третьих детей: с 2012 по 2017 года процент рождения вторых детей увеличился на 2%, третьих — на 5%. С 2015 года количество вторых детей впервые превысило количество первых.

ИА REGNUM напоминает, что в за первые 4 месяца 2017 года в Костроме родилось на 226 человек меньше чем в январе-апреле 2016 года.

Если в первые три месяца снижались не только темпы рождаемости, но и смертности (— 4,1%), то с учетом апрельских данных прошлого года разрыв по показателям смертности фактически пропал (-0,3%). За 4 месяца 2017 года в Костроме умерло 1382 человека.

Таки образом, если за первые 4 месяца 2016 года рождаемость превысила смертность на 88 человек, то в 2017 году ситуация изменилась — теперь число умерших в Костроме за эти месяцы превысило родившихся на 133 человека.