Санкт-Петербург, 20 июня, 2018, 16:40 — ИА Регнум. Чемпионат мира по футболу продолжает удивлять россиян всё более невероятными событиями. Так, в петербургском Законодательном собрании после победы сборной России над командой Египта впервые за весь созыв на пленарном заседании за трибуну вышел депутат-футболист Виктор Сысоев, передает 20 июня корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Виктор Сысоев

Сысоев прославился еще до того, как начал исполнять свои депутатские обязанности: он избрался в 2016 году и в 21 год стал самым юным депутатом в истории городского парламента, а в первом интервью сообщил журналистам, что в ЗакСе планирует заниматься «ничем». После начавшегося скандала он с прессой уже не разговаривал.

Виктор Сысоев имеет непосредственное отношение к спорту: он не только сын депутата Заксобрания от «Единой России», лыжницы Любови Егоровой, с которой рука об руку работает в парламенте, но еще и входил в состав петербургского футбольного клуба «Динамо», правда, большую часть времени провел на скамейке запасных.

Сегодня, 20 июня, Сысоев поразил всех тем, что впервые вышел на трибуну Мариинского дворца. Он поздравил сборную России с победой над командой Египта со счетом 3:1. «Это было великолепно», — сказал молодой избранник народа. Казалось, что на этом его выступление и завершится, но нет — парламентарий представил законопроект.

Документом предлагается обязать комитет по физкультуре и спорту и комитет по здравоохранению Смольного определить чиновников, ответственных за предотвращение использования допинга в спорте и за взаимодействие с РУСАДА.

Законопроект приняли в первом чтении. Авторами инициативы, помимо Сысоева, значатся его мать Любовь Егорова, а также «единороссы»Денис Четырбок и Юрий Авдеев. Заметим, сам Сысоев избрался в Заксобрание от ЛДПР.

Это уже четвертый законопроект, под которым стоит фамилия Сысоева. Ранее парламентарий работал над другими документами в соавторстве с матерью и с Денисом Четырбоком.