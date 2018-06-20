Чебоксары, 20 июня, 2018, 16:33 — ИА Регнум. Третье транспортное полукольцо в Чебоксарах, которое должно соединить северо-западный район с новоюжным и разгрузить столичный центр, может стать самым амбициозным дорожным проектом в современной истории Чувашии. Об этой дороге говорят уже почти 30 лет, называя дорогой-мечтой из-за миллиардных затрат и масштабности работ, а самые смелые по столичной значимости даже сопоставляют его с другим созвучным проектом — третьим транспортным кольцом в Москве. Региональные власти поддержали муниципалитет, дав зелёный свет проекту, считая его проектом будущего Чебоксар, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Larisa-K Дорога

Премьер-министр Чувашии Иван Моторин, говоря о третьем транспортном полукольце, отмечает, что этот проект — «на будущее Чебоксар».

«Главой республики поставлена задача подготовить проект. Профильное министерство (минтранс Чувашии, ИА REGNUM) средства предусмотрело. В ближайшее время город начнёт прорабатывать вопрос проведения аукциона по отбору подрядной организации на проектирование. После выхода проекта получим экспертизу. Будем думать, где найти деньги», — сказал, в частности, премьер, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

Напомним, предполагается, что третье транспортное полукольцо напрямую свяжет северо-западный, юго-западный и новоюжный жилые массивы тремя мостами и 15-ю транспортными развязками. Проект также предусматривает возведение около 1 км транспортного тоннеля, строительство надземных и подземных пешеходных переходов.

Техническое обоснование крупной транспортной артерии было сделано еще в 1992 году, но средств на реализацию проекта не было. На это потребуется порядка 10,5 млрд рублей инвестиций. На разработку проектно-сметной документации строительства объекта в 2019 году предлагается предусмотреть 147 млн рублей, из них 117 млн рублей— из дорожного фонда республики.

«Автомобилизация населения растет непрерывно, поэтому пропускная способность дорог падает. Третье транспортное кольцо позволило бы существенно разгрузить центр города и сократить время переездов», — отмечал ранее глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

В мэрии констатировали ранее, что за 10 лет число автомобилей в Чебоксарах выросло вдвое — до 120 тысяч. И это без учёта транспорта, который ежедневно прибывает из других муниципалитетов. В результате в часы пик загруженность дорог превышает 120%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году в Чувашии на развитие дорожной сети предусмотрено в этом году «как никогда много» бюджетных инвестиций — не менее 7,7 млрд рублей. В том числе по линии Росавтодора на строительство и ремонт дорог федерального значения выделяется 2,7 млрд рублей, ещё более 5 млрд рублей составят средства дорожного фонда республики. В этом году в числе приоритетных федеральных проектов — завершение строительства Цивильского моста и строительство эстакады к мосту через Суру.

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