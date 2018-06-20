Ереван, 20 июня, 2018, 16:32 — ИА Регнум. В Армении стартуют обсуждения об изменениях в избирательном кодексе, что в свою очередь является одним из основных шагов к подготовке к досрочным парламентским выборам, о необходимости которых заявляют все политические силы, кроме лишившейся недавно власти Республиканской партии Армении.

Photolure Голосование

Сегодняшним указом премьер-министра Армении Никола Пашиняна создана комиссия по реформам избирательного законодательства. Комиссию, в которую вошли министр юстиции, члены ЦИК и гражданского общества, будет руководить первый вице-премьер Арарат Мирзоян.

В то же время в парламенте Армении создана рабочая группа, в которую вошли по три представителя от всех четырех парламентских политических сил.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, еще до прихода к власти, во время митингов, а также после того, как стал главой правительства неоднократно заявлял, что проведение внеочередных парламентских выборов будет приоритетом для нового правительства Армении.

В программе правительства Пашиняна отмечается, что Национальное собрание Армении шестого созыва не отражает реальный настрой населения Армении, реальный баланс сил, что делает обязательным проведения внеочередных парламентских выборов.

Правительство отмечает важность проведения свободных, прозрачных, демократических внеочередных парламентских выборов. Для неоспоримости результатов выборов необходимо до этого существенно реформировать Избирательный кодекс Армении и избирательную систему.

В частности, необходимо отказаться от рейтинговой избирательной системы, перейти к полноценной пропорциональной системе, сформировать новые списки избирателей на основе реальных данных об избирателях, которые в дальнейшем будут восполняться естественным ходом. Проведение внеочередных парламентских выборов необходимо организовать максимум в течение года.

Последние парламентские выборы прошли в Армении в апреле 2017 года. По конституции парламент избирается сроком на пять лет.