Вильнюс, 20 июня, 2018, 16:29 — ИА Регнум. Работавшая с 2010 года в Литве одна из крупнейших швейцарских компаний по производству продуктов питания Hochdorf Group уходит из Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 июня. Швейцарцы жалуются на высокие цены на молоко, которые поднимает сельскохозяйственная политика в Литве. Глава завода Аудрюс Юкна сказал, в свою очередь, литовскому порталу 15min, что швейцарцев в Литве удивляет, как может работать бизнесу в таких рыночных условиях. Швейцарская компания на своем сайте также поясняет причины ухода — сельскохозяйственная политика в Литве. Компания сообщила, что продала неназванной инвестиционной группе завод по производству сухого молока Hochdorf Baltic Milk, находящийся в Биржайском районе. Стоимость сделки умалчивается.

Альбрехт Дюрер. Бегство Лота с семьей из Содома. 1496

«Нынешние низкие цены на белок на международном рынке и вместе с тем высокие цены на молоко, которые вызвала сельскохозяйственная политика в Литве, побудила Hochdorf к тщательному пересмотру деятельности завода. (…) Развитие Hochdorf Group за последние года и приобретения в ЕС означают, что стратегическая польза завода в Литве значительно уменьшилась», — сообщила компания через Швейцарскую биржу ценных бумаг.

«Им трудно понять, как может работать рыночная экономика при таком регулировании. Швейцарцы не понимают, как можно работать в Литве при таком регулировании», — перечислил Юкна причины ухода компании.

Предприятие в Литве было первым заводом швейцарской группы в ЕС. Контроль над ней Hochdorf Group в несколько этапов получила с 2010 года.

«Они надеялись, что производство молока в Литве будет расти, хотели развиваться, но им так и не удалось», — добавил Юкна. Глава завода сказал, что инвесторов больше всего удивляет принятый закон о молоке, который принес много регулирования. «Они считают, что это не рыночная экономика», — сказал Юкна.

Правда, уход швейцарцев обусловлен не только жестким регулированием. По словам Юкны, Hochdorf Group больше внимания уделяет производству детского питания. Он не скрывает, что уход швейцарских инвесторов отправляет негативный сигнал возможным инвесторам в литовский бизнес, связанный с переработкой молока.

«Мы говорили об инвестициях с несколькими всемирными концернами, производящими продукты питания, но скрывать нечего — литовский сектор переработки молока для иностранных инвесторов — отталкивающая деятельность. Здесь очень большие механизмы контроля», — сказал Юкна.

Правда, завод и дальше будет работать, работников никто не увольняет, а в Биржайском районе предприятие много ждет от нового инвестора, который будет объявлен на следующей неделе. Литовское агентство BNS сообщает, что компанию Hochdorf Baltic Milk, производящую сухое молоко, у Hochdorf Group переняли руководители компании и литовские производители молока, а позже должен присоединиться и неназванный иностранный инвестор. «Мы будем уделять много внимания новым, более нишевым продуктам. Мы видим здесь возможности», — сказал Юкна.

Hochdorf Baltic Milk в 2017 году получила16,884 млн евро доходов, это на 9,7% меньше, чем в 2016 году (18,703 млн евро), ее чистые убытки выросли на 40,1% до 952,5 тыс. евро. В конце 2017 году у компании накопились нераспределенные убытки на сумму 1,032 млн евро. Акции литовской компании принадлежат швейцарской группе Hochdorf Holding. Компания Hochdorf Baltic Milk на своем сайте сообщает, что перерабатывает около 80 млн кг молока в год. Около 60% молока она покупает напрямую у фермеров или частных сельскохозяйственных компаний. Остальные 40% — у кооперативов или предприятий, продающих молоко.

Напомним, ранее завод в Литве закрыла компания Coca-Cola, производители чипсов, массовые сокращения начала компания Barclays и так далее.