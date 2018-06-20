Кострома, 20 июня, 2018, 16:24 — ИА Регнум. Тренд по долгу Костромской области в международном рейтинге Fitch Ratings изменился со «стабильного» на «позитивный», сообщает МК «Кострома». Кредитный рейтинг региона остается на уровне «B+».

Иван Шилов ИА REGNUM Кострома

"Мы изменили тренд по долгу со «стабильного» на «позитивный» ввиду пересмотренного прогноза администрации, и, отражая наши новые ожидания о замедлении роста долга Костромской области ввиду сокращения дефицита», — сообщает МК «Кострома» со ссылкой на агентство.

По прогнозам аналитиков агентства в среднесрочной перспективе дефицит бюджета Костромской области будет колебаться в пределах 2−4% от доходов. Отметим, что в 2013—2016 годах дефицит бюджета был на уровне 10−18%.

ИА REGNUM напоминает, что по данным областного департамента финансов госдолг области с начала 2018 года сократился почти на 960 миллионов рублей. Местные чиновники уверяют, что сократить госдолг региона помогли налоговые и неналоговые поступления в бюджет. Их прирост за 5 месяцев текущего года составил 9,7%, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Отметим, что в конце 2017 года федеральный бюджет предоставил Костромской области крупный льготный кредит (12 млрд рублей под 0.1%) на частичное замещение коммерческих кредитов региона, а в январе 2018 года Федеральное Казначейство объявило о введении усиленного надзора за расходами области

Местные власти надеются вернуть взятый у федерального центра льготный кредит к 2024 году. По словам директора департамента финансов области Игоря Замураева, в течении двух ближайших лет регион должен выплатить 5% от общей суммы долга, в 2020 году — 10%, в период с 2021 по 2024 год — по 20%.

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Текущая ситуация в экономике области оценивается как устойчивая: в октябре 2017 года аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА присвоило области кредитный рейтинг BBB-(RU), прогноз «Стабильный».