Село Сеяха, Ямало-Ненецкий АО, 20 июня, 2018, 16:33 — ИА Регнум. В социальных сетях распространяется информация о закрытии в ямальском селе Сёяха стационара участковой больницы. В администрации села не смогли прояснить ситуацию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В паблике «Голос тундры» 20 июня появилось тревожное сообщение.

«В селе Сёяха закрыли стационар в Сёяхинской участковой больнице. Говорят, что этим экономят деньги. Зачем экономить на здоровье людей? Ведь в населенном пункте есть и живут дети, старики. Теперь им что ли каждый раз летать в Яр-Сале? Это не вызвать такси или сесть в автобус. Это большая беда для населения», — пишет участник группы.

Тревога ямальца объяснима транспортной недоступностью: посёлок связан с Большой землёй вертолётным сообщением с Яр-Сале и Салехардом. Есть речной порт. Дорог нет. Там проживает 2,7 тыс. человек.

Заместитель главы села Сёяха Лариса Вайнуто очень расплывчато ответила на вопрос корреспондента ИА REGNUM, что за оптимизация происходит.

«Стационар будет. Просто летом все в отпусках, и нет никого. Позвоните в районную Яр-Салинскую больницу», — переадресовала корреспондента ИА REGNUM Лариса Вайнуто.

Так закрывают или нет? И если закрывают, то по каким причинам? Ситуацию разъяснила главный врач центральной районной больницы Яр-Сале Татьяна Падерина.

«Два дня тому назад я приезжала в Сёяху. Там на сегодня работает два врача: терапевт и педиатр. В стационаре, рассчитанном на 15 койкомест, лежал один человек. Коллеги пояснили, что многие сельчане находятся в отпусках, поэтому такая наполняемость. Никто не собирается сокращать в Сёяхе стационар. Это неправда. И если люди утверждают подобные вещи, пусть предоставят приказ о закрытии», — пояснила Татьяна Падерина.

Отметим, что тревоги среди медиков больниц небольших поселений Ямала начались с сообщений об оптимизации районной больницы в ямальском посёлке Харп. Там численность населения чуть выше шести тысяч, при этом есть стационар, взрослая и детская поликлиники, отделение скорой помощи, неврологическое отделение и женская консультация.

«Структурные преобразования районной больницы поселка Харп неизбежны, но окончательное решение о масштабах оптимизации на сегодня не принято», — сообщила Znak.com представитель департамента здравоохранения ЯНАО Наталья Новикова.

Поэтому опасения медиков и сельского населения ЯНАО не беспочвенны.