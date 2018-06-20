Чимкент, Казахстан, 20 июня, 2018, 16:40 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил акимом (главой) города Чимкента Габидуллу Абдрахимова, сообщили 20 июня в пресс-службе главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Абдрахимов работал на посту акима Чимкента с августа 2015 года. В октябре 2017 года он был назначен секретарем правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества»). На данном посту Абдрахимов сменил Нурлана Сауранбаева.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня президент Казахстана подписал указ, согласно которому Чимкент получил статус города республиканского значения, а областным центром стал Туркестан.