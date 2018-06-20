Симферополь, 20 июня, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Практически все города и населённые пункты Крыма имеют разработанные генеральные планы, которые находятся либо на стадии согласования, либо на стадии публичных слушаний. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 20 июня сообщила главный архитектор Республики Крым Ирина Соловьёва, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Ялта

«Почти везде эта работа подходит к завершению. Наличие генплана определит пространственное развитие населённых пунктов, территории которых будут разделены на зоны, которые смогут быть использованы исключительно в соответствии с правилами землепользования», — отметила специалист, заверив, что на земле, предназначенной для индивидуального жилищного строительства, не будут появляться многоэтажные дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что аэрофотосъёмка городов Крыма помогла обнаружить тысячи нелегальных самостроев.