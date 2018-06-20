Красногорск, 20 июня, 2018, 16:15 — ИА Регнум. В Подмосковье могут установить нулевую ставку по единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента 20 июня.

Светлана Иванова ИА REGNUM Саженцы загружены в лоток трактора

Как заявил председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян («Единая Россия»), в Московской области планируется разработать законопроект, который установит нулевую налоговую ставку для сельхозпроизводителей. По его словам, данная мера привлечет дополнительные инвестиции в регион.

«Конечно, при нулевой ставке мы потеряем некоторые поступления в бюджет. Но при этом данная мера позволит увеличить инвестиционную привлекательность региона», — отметил Сергей Керселян.

Напомним, в начале 2018 года Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект, позволяющий регионам самостоятельно устанавливать ставку ЕСХН. Нулевая ставка в Подмосковье может быть установлена на три налоговых периода уже с 1 января 2019 года.

Исполняющая обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Ирина Богатченко, в свою очередь, сообщила, что в 2017 году государственную помощь из федерального и областного бюджетов получили 152 налогоплательщика. Всего ЕСХН уплатило 682 человека на сумму 87 млн рублей.

«Отрасль остаётся дотационной, поэтому мы вышли с предложением, Минфин нас в этом поддержал, не дифференцировать ставку в зависимости от видов деятельности, объёма доходов, а установить её в размере нуля в целом для всех плательщиков ЕСХН. Выпадающие доходы составят незначительную сумму — порядка 74 млн рублей ежегодно», — отметила Богатченко.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению эксперта, регионы вряд ли пойдут на серьезное снижение налоговой ставки единого сельскохозяйственного налога ввиду необходимости наполнять местные бюджеты.