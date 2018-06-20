Екатеринбург, 20 июня, 2018, 16:13 — ИА Регнум. Свердловская область входит в число регионов, где наиболее активно ведется работа по устранению административных барьеров, препятствующих ведению бизнеса. Об этом шла речь 20 июня на заседании областной комиссии по координации работы по противодействию коррупции, которое по поручению главы региона Евгения Куйвашева провел первый вице-губернатор Алексей Орлов.

Midural.ru Комиссия по координации работы по противодействию коррупции

Отметим, противодействие коррупции является одним из приоритетных направлений в работе областных органов исполнительной власти. Евгений Куйвашев считает его одной из ключевых задач для поступательного развития Среднего Урала, повышения доверия населения к органам власти, а также укрепления стабильности и правопорядка в регионе. Губернатором утвержден план мероприятий по противодействию коррупции до 2019 года, включающий 14 разделов и насчитывающий около 150 мероприятий в год.

Алексей Орлов, подводя итоги реализации в 2016—2017 годах областного плана противодействия коррупции, отметил, что, согласно рейтингу Минэкономразвития, Свердловская область уже третий год подряд входит в лидирующую группу субъектов по качеству оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов.

«В рамках контрольно-надзорной реформы зафиксировано существенное снижение административной нагрузки на бизнес: число проверок сократилось почти на треть», — добавил первый вице-губернатор.

По его словам, основным способом противодействия бытовой коррупции остается минимизация непосредственного контакта между гражданином и чиновником при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Так, на территории региона в 73 муниципальных образованиях работают 135 многофункциональных центров. За период с 2014 года количество оказанных ими услуг увеличилось более чем в три раза.

«Конечно, ключевой показатель качества работы МФЦ — удовлетворенность граждан полученными услугами. Согласно последним данным, 96% свердловчан, обратившихся в прошедшем году в многофункциональные центры, в целом довольны качеством их работы», — отметил Алексей Орлов.

Как сообщила заместитель директора департамента кадровой политики губернатора Свердловской области Татьяна Данилова, приносит неплохие результаты и механизм прямой профилактики коррупционных нарушений. Так, уже два года на территории региона действует институт уведомления о получении госслужащими подарков за исполнение служебных обязанностей. В результате в комиссию было сдано свыше сотни подарков. В аналогичный институт уведомления о возможном возникновении конфликта интересов за время работы поступило несколько десятков заявлений со стороны муниципальных и госслужащих.

«Несмотря на относительно спокойную ситуацию в регионе, считаю необходимым активизировать информационно-разъяснительную работу с населением, акцентировав внимание на антикоррупционной деятельности органов власти, преимуществах «бесконтактных» способов получения госуслуг и укреплении общественных приоритетов неприятия коррупции как модели поведения», — обратился к участникам заседания первый вице-губернатор.