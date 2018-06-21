Ереван, 21 июня, 2018, 03:05 — ИА Регнум. Информация о приобретении Арменией российских истребителей Су-30СМ, просочившаяся в прессу, говорит о готовности Еревана к старту развития собственного флота истребительной авиации. Что могло стать причиной такого решения армянского руководства, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в кабине истребителя Су-30СМ. Источник: личная страница Никола Пашиняна в социальной сети Facebook

Имеющийся в распоряжении армянских ВС парк штурмовиков состоит из машин Су-25, а истребителей нет вообще. Поэтому усиление в виде способных решать различные боевые задачи истребителей поколения 4++, к которому относятся Су-30СМ, могло бы значительно продвинуть боеспособность армянских ВС в целом. Если находящиеся на российской авиабазе «Эребуни» истребители МиГ-29 также будут заменяться на Су-30СМ, это может сильно упростить задачу техобслуживания и размещение необходимой инфраструктуры.

Усиление азербайджанских ВС оперативно-тактическими ракетами производства Израиля и белорусско-китайскими РЗСО «Полонез» имеет теоретическую возможность ослабить ПВО Армении в случае внезапного нападения со стороны Азербайджана. Поэтому наличие истребителей Су-30СМ, способных как бороться за господство в воздухе, так и применять высокоточное оружие по наземным целям, может стать эффективным ответом на упомянутую угрозу.

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