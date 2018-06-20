Калуга, 20 июня, 2018, 16:11 — ИА Регнум. В Калуге 20 июня прошла встреча губернатора Калужской области Анатолия Артамонова с немецкой парламентской делегацией, возглавляемой депутатом Бундестага, членом комитета по иностранным делам Вальдемаром Гердтом. Делегация посещает калужский регион с двухдневным рабочим визитом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в рамках встречи с главой калужского региона и членами областного кабинета министров состоялась презентация экономического потенциала области.

Admoblkaluga.ru Встреча с немецкой парламентской делегацией.

Знакомя членов делегации с возможностями для ведения бизнеса, Анатолий Артамонов, отметил, что Германия находится на первом месте среди деловых партнёров региона и с Калужской областью её связывают длительные добрые отношения. В области созданы и продолжают активно развиваться предприятия в сфере автомобилестроения, фармакологии, сельского хозяйства и других направлений.

Говоря о перспективах сотрудничества, губернатор выразил заинтересованность региона во взаимодействии с Германией в сфере образования.

«В Калужской области — хорошие университеты, в которых могут получать образование немецкие студенты. В свою очередь, студенты наших вузов могут учиться в вузах Германии. Это было бы эффективное взаимодействие», — подчеркнул Анатолий Артамонов.

Он отметил, что в регионе продолжится работа по привлечению новых компаний и инвесторов, в том числе из Германии. Отдельное внимание Артамонов также уделил развитию сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса.

«В настоящее время есть конкретные договоренности в данном направлении. Нам это позволит развивать предприятия малого и среднего бизнеса, создавать рабочие места», — пояснил Артамонов.

Выражая благодарность главе региона за гостеприимство, Вальдемар Гердт подтвердил готовность к сотрудничеству.

«Мы здесь, чтобы наладить отношения между малым и средним бизнесом наших стран», — резюмировал депутат Бундестага.