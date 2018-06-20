Киев, 20 июня, 2018, 16:09 — ИА Регнум. Сегодня, 20 июня, в Киеве шахтеры временно приостановили акцию протеста с требованиями вернуть долги по зарплатам и предусмотреть финансирование на модернизацию угольных шахт. Об этом сообщил глава Конфедерации свободных профсоюзов и председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

Михаил Труфанов. Шахтёр. 1959

«Акция шахтеров временно приостановлена. Есть предварительные договоренности с правительством. НПГУ будет контролировать их выполнение. Спасибо всем горнякам, которые приехали отстаивать свои права на получение зарплаты», — отметил Волынец.

В свою очередь, депутат от фракции «Радикальная партия» Игорь Мосийчук обвинил украинское правительство в уничтожении угольной отрасли страны. По его словам, шахтеры вышли под Раду, «потому что украинское правительство закупает уголь в США, в России, где угодно, только не на своих шахтах».

«А тем временем страшные задолженности перед шахтерами толкают их на социальные бунты. Ответственность за это несет правительство, которое проводит антиукраинскую политику по отношению к угольной и энергетической отрасли», — отметил Мосийчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик проинформировал, что правительство и Рада уже пять лет не выделяют средства на модернизацию шахт, а долги по зарплатам перед горняками превысили $680 млн.

Напомним, за 11 месяцев 2017 года Украина импортировала 17,4 млн т каменного угля и антрацита на рекордные $2,2 млрд. Эта сумма в 1,5 раза превышает ту, которую Украина тратила на покупку угля последние два года. Большая часть поставок угля пришлась на Россию — 55,7% (1,2 млрд долл). Отметим, что в 2016 году импорт угля составил $1,5 млрд, экспорт — $44,8 млн.

Из-за войны в Донбассе под контролем Украины осталось 35 шахт из 95. По словам бывшего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, из 35 шахт 11 — бесперспективные. Их собирались закрыть.