Вильнюс, 21 июня, 2018, 01:09 — ИА Регнум. Проверка Литвы на предмет освоения щедро выделяемых Брюсселем дотаций в сфере дорожной инфраструктуры ужаснула чиновников. При этом выводы аудита даже не создали в Литве скандала, а СМИ сделали вид, что был аудит — ну да, был, обнаружил нарушения, и только. Что же было выяснено в ходе проверки, рассказывает автор ИА REGNUM Олег Михайлов.

В командировке

Министерство транспорта и связи в ходе аудита бывших региональных дорожных предприятий раскрыло типичные повторяющиеся нарушения и случаи растраты средств. Выяснилось, что государственные средства в Каунасском, Паневежском и Шяуляйском региональных дорожных предприятиях в 2012—2017 годах использовались на массовые командировки за границу (часто не связанные с должностными обязанностями), курсы обучения в теплых краях (часто полученные знания оказывались неприменимы в Литве либо похожие курсы в Литве стоили дешевле), нарушения конкурсных закупок, необоснованные добавки к зарплатам (премии, подарки) и прочие схемы злоупотребления. Несоответствия между фактически выполненными и официально подсчитанными работами были установлены во всех проверенных 25 объектах.

То, что схемы злоупотребления типичны, похожи во всех трех исследованных предприятий, означает, по мнению министра транспорта и связи Рокаса Масюлиса, необходимость «расследовать такие случаи в масштабе всей Литвы, оценить ущерб и предпринять правовые действия для возмещения понесенных убытков».

О выявленных в ходе проверках фактах читайте подробности в статье: Как в Литве разворовывают дотации ЕС: дороги

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