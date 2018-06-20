Киев, 20 июня, 2018, 16:02 — ИА Регнум. Сегодня, 20 июня, премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел заседание правительства, на котором был рассмотрен вопрос погашения задолженности по зарплатам шахтеров.

Yakudza Украина. Ствол шахты. Мерзость запустения

В частности, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик проинформировал, что правительство и Рада уже пять лет не выделяют средства на модернизацию угольной отрасли, а долги по зарплатам перед горняками превысили $680 млн.

«Эта проблема не появилась сегодня. У нас задолженность с 2016 года более 18 млрд грн (683 млн долл). Она не может финансироваться для открытия новых лав, нет механизма. Мы до сих пор не договорились, какой банк выделит 1 млрд грн (37 млн долл) на финансирование запуска пяти новых угольных лав. Что касается себестоимости. Если за последние пять лет ни копейки не было направлено на модернизацию шахт, то очевидно, что выпуск продукции будет уменьшаться, уменьшаться и уменьшаться», — сказал Насалик.

Он надеется, что в 2018 году на развитие угольной отрасли правительство выделит $55 млн.

«Я надеюсь, что 2018 года — первый год, когда мы предусмотрели 1 млрд 460 млн (55 млн долл) на модернизацию шахт. Себестоимость продукции по некоторым шахтам составляет более 18 тыс грн (680 долл) за тонну угля. И когда сегодня граждане говорят «Роттердам+», по которой тонна угля стоит 2,5 тыс (94 долл), то государство закупает у государственных шахт уголь по цене 18 тыс. грн за тонну. В результате это ложится на бюджет», — пояснил Насалик.

«Если программа реформирования, которая разработана министерством энергетики и угольной промышленности, будет принята, то результат будет, как по Львову. На сегодняшний день ГП «Львовуголь» является не убыточным, а безубыточным предприятием», — подытожил министр.

В свою очередь премьер-министр Гройсман признал, что правительство ежегодно недофинансирует угольную отрасль.

«Задолженность появляется не от того, что они производят продукцию, которую у них бесплатно забирают, нет. Шахтеры ни в чем не виноваты. Они должны получать свою зарплату. Тут больше вопросов к управлению всей отраслью. Они добывают уголь, этот уголь стоит дешевле, чем себестоимость его добычи. Эту разницу мы компенсируем из бюджета, поэтому возникает задолженность. Мы предусмотрели 900 млн (34 млн долл), выходит этого недостаточно, нужно больше. Сейчас мы начинаем думать, это происходит из года в год», — сказал Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня под Верховной радой прошел митинг шахтеров, чернобыльцев и афганцев (до 10 тыс человек). Горняки потребовали погасить многомесячную задолженность по зарплатам, заложить средства в бюджет на модернизацию шахт и снизить тарифы на коммунальные услуги. По словам главы конфедерации свободных профсоюзов и председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, государство задолжало шахтерам 29 млн долл.