Ташкент, 20 июня, 2018, 15:55 — ИА Регнум. В рамках операции «Черный мак» правоохранительные органы Узбекистана выявили 684 случая незаконного оборота наркотиков, изъяли 243 кг наркотических веществ и задержали 550 человек, сообщает 20 июня агентство УзА.

Мак

В ходе операции было выявлено 406 случаев незаконного выращивания наркотических растений на площади 1,5 тыс. га. В частности, в Багатском районе Хорезмской области на приусадебных землях обнаружено более 3 тыс. кустов мака.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году комитет по охране государственной границы Службы государственной безопасности Узбекистана изъял 48,9 кг наркотиков и 285 единиц оружия.

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