Ярославль, 20 июня, 2018, 15:51 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области не исключают, что платное парковочное пространство может стать частью проекта «Умный город». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Правительство Ярославской области

Проект «Умный город», в том числе, предполагает возможность организации платного парковочного пространства. Однако определение мест расположения платных парковок и условий их работы относится исключительно к компетенции органов местного самоуправления. При этом для нас важно, чтобы не были нарушены условия комфортной жизни горожан», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

При этом реализация «Умного города» в Ярославле пока не начата, идут проектные работы. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мэрии города идет работа по подготовке организации платного парковочного пространства, при этом такие планы прорабатываются и региональными властями в рамках «Умного города».