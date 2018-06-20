Москва, 20 июня, 2018, 15:49 — ИА Регнум. По мере приближения ключевого для рынка нефти события — саммита ОПЕК — цены на черное золото плавно перемещаются в более низкие диапазоны. На этой неделе в качестве сопротивления выступает уровень $75, пробить который Brent пока так и не удается, хотя 20 июня котировки в моменте достигали области $75,30, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сырьевые трейдеры пребывают в напряжении, гадая, каким будет вердикт экспортеров. Учитывая, что «в товарищах до сих пор согласья нет», рынкам очень сложно определиться со своими ожиданиями, а ценам — с объективным вектором движения. В результате Brent послушно сползает на юг, поскольку повышенная неопределенность, которую так не любят рынки, заставляет игроков выходить из длинных позиций перед началом судьбоносной встречи производителей», — пояснил эксперт.

Пока трейдеры сосредоточены на саммите, данные из США преимущественно игнорируются рынком. Между тем уже в ближайшее время показатели добычи в Штатах перевалят за отметку 11 млн баррелей в сутки, что только усилит беспокойство по поводу возвращения профицита предложения на мировой рынок, несмотря на падение объемов поставок из Венесуэлы и Ирана.

«В краткосрочной перспективе и вплоть до начала переговоров стран ОПЕК+ котировки нефти, вероятно, будут оставаться под давлением, а попытки роста будут пресекать продавцы, которые хотят выйти из рынка на более выгодных уровнях», — считает Блинов.

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