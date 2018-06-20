Вильнюс, 20 июня, 2018, 15:48 — ИА Регнум. Литовские работодатели в 2017 году искали 214.000 высококвалифицированных специалистов — это в три раза больше, чем в Литве было безработных с такой квалификацией. Власть предлагает выход — упростить прибытие специалистов из третьих стран. Но по этой мере более чем за год в Литву прибыло только 50 работников, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 июня. Об этом свидетельствуют данные Центра мониторинга и анализа науки и образования Mosta.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

Всего в 2017 году был объявлен поиск работников на 580.000 рабочих мест, а за год число зарегистрировавшихся на бирже труда Литвы так называемых уникальных лиц составляло 422.000, показало исследование состояние человеческих ресурсов Литвы, которое выполнил Центр мониторинга и анализа науки и образования (Mosta).

В основном эта разница была обусловлена безработными с высшим образованием. На Бирже труда их зарегистрировалось только 73.000, а свободных рабочих мест на такие позиции было объявлено 214.000.

В 2018 году правительство создало возможности для упрощенного прибытия в Литву специалистов высокого уровня из третьих стран. Но данные департамента миграции, полученные литовской деловой газетой Verslo žinios, показали, что в 2017—2018 годах по этой мере приехало только 50 специалистов. В списке самых недостающих профессий — 27 специальностей.

«Если по этому списку в Литву прибыло только 50 человек, когда в год к нам приезжает 30.000 работников с более низкой квалификацией, я считаю, что бум совсем в другой сфере, а не в высококвалифицированной группе. Может, только если есть единичные случаи, когда нужны представители очень нишевых профессий», — сказала директор Биржи труда Литвы Лигита Валалите.

По ее словам, поток низкоквалифицированных работников в Литву большой, потому что предприниматели страны когда-то упустили шанс инвестировать в автоматизацию, а сейчас для того, чтобы сохранить темп деятельности, нужна дешевая рабочая сила, и ее не хватает.

«С другой стороны, хорошо, что в Литву приезжают работники и платят здесь налоги. В прошлом году в Литве число трудоспособных людей сократилось на 28.000, и это число будет только уменьшаться, потому что общество стареет, эмигрирует», — сказала Валалите.

Всего в Литве 250 высококвалифицированных специалистов из третьих стран. А из стран ЕС в прошлом году в Литву приехало работать 520 граждан ЕС. Правда, неясно, работу какой квалификации они выполняют.